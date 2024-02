Florast lahkunud Indermitte alustas tööd jalgpalliliidus

Veebruaris alustas Eesti Jalgpalli Liidu tehnilises osakonnas tööd Joel Indermitte, kes on ametis Arte jalgpalliklasside treeneri, poiste piirkondlike treeningute peatreeneri ning treenerite koolitajana.

Indermitte ülesandeks on Harjumaa ja Arte noorte treeningute korraldamine ja läbiviimine, keskendudes mängijate individuaalsetele vajadustele ja oskustele, samuti mängijate kaardistamine, kes võiks tulevikus esindada Eesti noortekoondiseid. Varasemalt jalgalliliidus koolitusi läbi viinud Indermitte naaseb koolitusprotsessi täiendkoolituste läbiviija ja loojana, kirjutab jalgpalliliit.

Indermitte sõnul pakub tema uus ametikoht põnevust. "Saan aidata ja panustada Eesti noorte mängijate arengusse ja pakkuda neile sellel teekonnal lisaväärtust – ehitada treeningprotsess üles hea metoodika ja kvaliteediga, mis aitab mängijaid ka vastavalt nende positsioonile väljakul," rääkis Indermitte. "Koolituste kaudu saan treeneriteni viia tänapäeva jalgpallitrende ning jagada enda õpitut ja kogetut ka teistega," lisas ta.

Joel Indermitte on jalgpallis tegutsenud enam kui 20 aastat. Oma mängijakarjääri jooksul esindas ta erinevaid noortekoondiseid ning jõudis välja ka meeste koondisesse. 2016. aastast treeneriametit pidav Indermitte on karjääri jooksul tegutsenud nii FC Flora U-21 peatreeneri kui Flora esindusmeeskonna abitreenerina. Alates 2022. aastast juhendab ta Eesti noormeeste U-18–U-19 koondist ning möödunud aastast on Indermittel omandamisel Euroopa kõrgeima kategooria UEFA Pro treenerikvalifikatsioon.