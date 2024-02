Nõmme United laenas FCI Levadialt poolkaitsja

21-aastane Velijev on Premium liigas kaasa löönud 57 mängus ning jõudnud ka kolme tabamuseni, vahendab Soccernet.ee. Mullu kokku enam kui 1300 mänguminutit teeninud Velijev pendeldas FCI Levadia esinduse ja duubli vahel, tippliigas piirdus Aserbaidžaani U-21 koondislane kõigest ühe väravasööduga.

"Murad oli üks esimesi nimesid, keda uude ametisse asudes soovisin meeskonda lisada. Tunnen teda U-19 koondise päevilt ja tema isiksus on meie riietusruumi ideaalseks täienduseks, rääkimata jalgpallioskustest, mida tal on kuhjaga! Mul on väga hea meel, et see laen teoks sai ja loodetavasti tuleb 2024 Muradi jaoks tõeline läbimurde-aasta Unitedi särgis," kommenteeris Unitedi tegevjuht ja spordidirektor Martin Klasen.