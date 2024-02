Teenekas Hodgson pani ameti maha

76-aastane Roy Hodgson teatas esmaspäeval, et astub Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Crystal Palace'i peatreeneriametist tagasi.

Palace on sel hooajal 24 liigamängust saanud kuus võitu ja kuus viiki, kogutud 24 punkti asetavad nad 16. kohale, viie punkti kaugusele väljalangemistsoonist. Kaks nädalat tagasi kaotas Londoni klubi 1:4 Brightonile.

Jutud Hodgsoni peatsest vallandamisest on levinud juba mõnda aega ning väidetavalt on klubi juhatus juba välja valinud ka uue treeneri, kelleks on Frankfurdi Eintrachti tunamullu Euroopa liiga võitjaks viinud Oliver Glasner. Peatreenerivahetus võinuks toimuda juba eelmisel nädalal, ent Hodgson haigestus neljapäevasel treeningul.

Palace'is mängijakarjääri alustanud Hodgson on teeneka karjääri jooksul juhendanud mitmeid tippklubisid, nagu Liverpooli ja Milano Interit ning ka Inglismaa, Soome ja Šveitsi rahvuskoondist. Treenerikarjääri esimesed 13 aastat veetis ta Rootsis, kus ohjas esmalt Halmstadi, seejärel Örebrot ning viimaks aastatel 1985-89 Malmöt, kellega tuli kõigil viiel hooajal Rootsi meistriks.