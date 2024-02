Lajal tõusis taas 200 parema sekka, Sinner tegi Itaalia tenniseajalugu

Lajali karjääri parimaks edetabelikohaks on mullu novembris saavutatud 191. positsioon. Eesti teine reket Daniil Glinka kerkis neli kohta ja on nüüd tabeli 489. real; võimsa tõusu tegi 19-aastane Oliver Ojakäär, kes parandas oma edetabelikohta lausa 179 positsiooni võrra ja on nüüd maailma 933. reketiks. Kristjan Tamm kerkis 21 koha võrra 1064.

Esireketina jätkab serblane Novak Djokovic, kellele järgneb hispaanlane Carlos Alcaraz. Jannik Sinner tõusis Daniil Medvedevist mööda kolmandaks ning ühtlasi sai temast esimene Itaalia meestennisist, kes jõudnud maailma edetabelis esikolmikusse.

Naiste esikümnes toimus üks muudatus, kui Jelena Ostapenko kerkis kaks kohta üheksandaks. Esireketiks on poolatar Iga Swiatek, kellele järgnevad Arina Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rõbakina ja Jessica Pegula.

Nii Kaia Kanepi kui Elena Malõgina langesid kaks kohta, neist esimene on nüüd 219. ja teine 362. kohal. Maileen Nuudi kukkus kümne koha võrra 497. tabelireale.