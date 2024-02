Euroopa triatloniliit tunnustas Eesti alaliitu kahe auhinnaga

"Eesti Triatloni jaoks on väga suur tunnustus olla nomineeritud Euroopa Triatloni auhindade galal ning võita mõlemas kategoorias esikoht on midagi erakordset," ütles Eesti Triatloni president Indrek Hääl.

"See näitab meie järjepidevust spordiala arendamises ning toob meid Euroopas esile kui väga eeskujulikku riiki. Ühtlasi on see ka suur tunnustus meie saavutusspordi arengule ning kinnitus, et Marko Alberti eestvedamisel on meie juuniorid liikumas järjest kõrgemate saavutuste poole," lisas alaliidu president.

Prahasse kogunesid 35 alaliidu presidendid. Aasta parima areneva alaliidu kategoorias olid lisaks Eestile nomineeritud Horvaatia ja Serbia.