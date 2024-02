Mullu esimesed A-koondise mängud teinud väravavaht paneb jalgpalli pausile

"Olen otsustanud sel aastal teha jalgpallist pausi ja vaadata, mida elul on pakkuda mulle peale spordi. Ma ei mata maha lootust, et tulevikus võib-olla mängin uuesti, aga sel aastal on niimoodi. Pärast 14 aastat on see päris suur muutus minu elus, aga loodan, et te kõik mõistate ja toetate mind selles!" vahendab Soccernet.ee 20-aastase Kruusmanni Instagrami postitust.

Saku Sportinguga teenis Kruusmann kolmel hooajal järjest naiste meistriliiga medali (ühe pronksi ja kaks hõbedat). Mullu viibis ta laenul Tartu Tammekas ning aitas ka Tartu klubil võita ajaloo esimese kõrgliiga pronksi.

Tammeka naiskond on pärast ajalooliselt edukat hooaega ilma jäänud nüüd nii peatreenerist Sirje Kapperist, põhiväravavahist kui ka mõlemast välismaale siirdunud põhikeskkaitsjast (Rahel Repkin ja Eva-Maria Niit).