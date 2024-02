Tartu maratonile järgneb Tallinna suusamaraton

Estoloppeti hooaeg on jõudnud neljanda etapini, milleks on pühapäeval Kõrvemaa terviseradadel vabatehnikas toimuv 26. Tallinna Suusamaraton.

Kahel ringil peetav 38 km suusasõit saab alguse kell 11.00, poolmaratoni lähe antakse veerand tundi hiljem. Lastele on kavas eraldi programm, mis on osalejatele tasuta.

Sündmuse korraldaja Raivar Vaheri sõnul elasid Kõrvemaa suusarajad eelmisel nädalal olnud sulailma ja vihma kenasti üle. "Kuna Kõrvemaa keskus on talvel väga populaarne, siis kantakse siinsete suusaradade eest kogu hooaja vältel erilist hoolt. Põhi on kogu raja ulatuses hetkel väga tugev ja korralik ning seal saab kenasti sõita," kinnitas Vaher pressiteate vahendusel.

Korraldaja lisas, et kuigi tegemist on küll vabatehnikas maratoniga, siis võimalusel saab rajal sees olema ka klassikajälg. "Kogu distants on juba kenasti märgistatud ja valmistumine järjekordseks suusapeoks käib täie hooga. Võistluskeskuse ehitamise põhipäev langeb Eesti sünnipäevale. Kokku panustab suusarahva Kõrvemaal võõrustamisse umbes poolsada inimest," ütles ta.

Kohale tasub tulla juba aegsasti, stardimaterjalide väljastamine algab kell 9.00. Parkimine on võistluskeskuse kõrval olevas parklas tasuline ja maksab 5 eurot auto kohta. Aegviidu ja Tallinna poolsetel parkimisaladel, mis on eraldi alad kohe maantee äärest sisse sõites, saab samuti tasuta parkida.

Kõrvemaale tasub tulla kogu perega, sest programmist leiab ka Eesti Suusaliidu Suusabussi tasuta suusaõppe tunni ja lastesõidud. "Lastele mõeldud programm on tasuta, ka suuskade rent Suusabussist," kinnitas korraldaja.

Ajakava:

9.00-10.45 Stardimaterjalide väljastamine

10.30 Suusabussi suusatund

11.00 38 km start

11.15 19 km start (üks 19 km ring, 2 TP)

11.20 Mini Estoloppeti Farmi lastesõidud

14.00 Autasustamine

16.30 Suletakse finiš

26. Tallinna Suusamaratoni soodusregistreerimine kestab veel kuni 21. veebruari hilisõhtuni. Kirja saab end panna Estoloppeti veebilehel www.estoloppet.ee.