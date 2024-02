Madridi Real ei saanud taas linnarivaalist jagu

Joselu viis juba kolmandal minutil Reali juhtima, aga avapoolaja keskel teenis Rayo penalti, mille Raul de Tomas 27. minutil ka realiseeris.

Ühtlasi sai temast esimene mängija sel hooajal, kes suutnud La Ligas lüüa Realile värava standardolukorrast. Nüüd pole Euroopa viies tippliigas enam ühtki sellist meeskonda.

Teisel poolajal ei suutnud külalised võiduväravat lüüa ja Reali kaitsja Dani Carvajal teenis üleminutitel kaks kollast kaarti, mis saatsid ta kaaslastest hetk varem duši alla.

Rayol õnnestus Reali vastu liigahooaja jooksul kaotust vältida alles teist korda ajaloo jooksul, sest novembris viigistati 0:0. Esimest korda juhtus nii hooajal 1992/1993, kus üks mäng võideti ja teine mängiti viiki.

Reali punktiloovutus tähendab, et selle hooaja komeedil Gironal on võimalus vahet vähendada, kui esmaspäeva õhtul võidetakse võõrsil Bilbao Athleticut. Enne seda kohtumist on Real kogunud 25 mängust 62 ja Girona 24 mängust 56 punkti. Barcelona on 54 silmaga (25 mängust) kolmas.