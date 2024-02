Hõbemedali võitnud Iisraeli ujuja sai tunda publiku pahameelt

Kataris toimunud võistluse publiku karjus maha ja vilistas välja Gorbenko nii vahetult pärast etteastet intervjuu ajal, kui ka hiljem medalitseremoonial. Tõsi, selle kõrvalt oli kuulda ka tavapärast aplausi.

Pinged Lähis-Idas on kerkinud pärast oktoobris lahvatanud Iisraeli ja Hamasi vahelist konflikti. Nii on ka osa Katari meediast kritiseerinud Iisraeli sportlaste osalemist MM-il ja riigis valitseb suur toetus Palestiinale.

Gorbenko sõnas, et väljavilistamine on teda võistlusnädala jooksul korduvalt häirinud ja emotsionaalselt mõjutanud. Kuid see tekitas temas ka trotsi, sest ujuja leidis väärivat oma hetke pjedestaalil.

"Ma olen siin, et esindada oma riiki ja ma teen seda koos Iisraeli lipuga ja olen selle üle uhke," kommenteeris britt Freya Colberti järel teiseks tulnud 20-aastane sportlane ajakirjanikele. "Ja pole minu probleem, kui see kellegi ei meeldi."

Rahvusvaheline ujumisliit on keeldunud juhtumit kommenteerimast.

Poliitilised pinged kandusid ka Dohas toimunud võistlusele juba eelnevalt. Valgevene ujujad võistlesid piirangute tõttu neutraalse lipu all, aga Venemaa nimetas neid vastuvõetamatuteks ja ükski Venemaa ujuja Dohas kaasa ei teinud.