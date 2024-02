Kudre-Schnyder võitis sprindis üheksanda, Hallop esimese meistritiitli

Tänavused Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumise sprindirajal toimusid Keila terviseradadel jäistes, vesistes ja kohati nappides lumeoludes, kuid tänu korraldajaklubi Harju OK suurtele jõupingutustele said võistlejad nautida põnevaid ja tehnilisi radu. Võistlemas oli eranditult kogu Eesti paremik, sest juba nädala pärast seisavad ees MK-etapid kodustel radadel Haanjas ja Eesti meistrivõistlused on viimane võimalus vormi lihvimiseks.

Naiste põhiklassis olid enne võistlust medalisoosikuteks kaks paari õdesid – Daisy Kudre-Schnyder ja Doris Kudre (OK Peko) ning sel hooajal neile konkurentsi pakkuvad Eesti murdmaasuusakoondise liidrid Kaidy ja Keidy Kaasiku (JOKA). 4,6-kilomeetrisel rajal kulgeski medaliheitlus tasavägiselt nimetatuist kolme vahel. Daisy Kudre-Schnyder tõestas järjekordselt oma staatust koondise esinumbrina ja võitis oma üheksanda sprindikulla ajaga 16.17, edestades õde Dorist 24 ja Kaidy Kaasikut 45 sekundiga. Neljas oli parima juuniorina Liis-Marii Kaso (Rakvere OK, +1.10), viies ning juunioride hõbe Anett-Liisa Parts (JOKA, + 1.45). Juunioride pronksi teenis üldjärjestuse seitsmes, Birgit Rõõm (OK Ilves, +3.49).

"Rada oli huvitavate teevalikutega ning lumeolud võimaldasid kohati üllatavaid otselõikeid. On tore, et võistlused vaatamata keerulistele tingmustele korraldati, sest seda oli koondisele MK-etappide eel kontrollvõistlusena väga vaja," sõnas Kudre-Schnyder.

Meeste 5,1-kilomeetrisel rajal üllatas kindla võiduga varasemalt sprindis kaks hõbedat teeninud Kevin Hallop (OK Peko), kes juhtis võistlust algusest lõpuni ning kasvatas aina oma edu jälitajate ees. Võiduajaks kujunes 14.29. Heitlus hõbemedalile vendade Mattis ja Olle Ilmar Jaama (mõlemad OK Peko) vahel oli nii tasavägine, et sekundilise täpsusega ajavõtt ei võimaldanud neil vahet teha – mõlemale hõbe, kaotus võitjale 34 sekundit. Olle Ilmar Jaamale tähendas see ühtlasi ka võitu juunioride arvestuses. Juunioride hõbeda teenis üldarvestuse neljas, Chris Marcus Krahv (Otepää SK, +0.41) ja pronksi üldarvestuse viies, Timo Kudre (OK Peko, +0.55).

"Täna oli mul rajal elu parim tunne, minek oli nii lennukas, et pidin ennast kogu aeg sundima väga hoolega teevalikuid kontrollima, vältimaks rumalaid vigu. Paistab, et pärast ebaõnnestunud MM-võistlusi ja haigusperioodi olen hästi taastunud. Ootan põnevusega eelseisvaid MK-etappe Haanjas," ütles Hallop.