USA üllatusmees jättis kodupubliku ees Norra suusaässad võiduta

23-aastase pausi järel taas USA-s toimunud MK-etapil edestas 23-aastane Schumacher 4,4 sekundiga MK-sarja üldliidrit Harald Östberg Amundseni, 5,8 sekundiga Paal Golbergi ja 6,5 sekundiga Johannes Hösflot Kläbot. Kuuenda koha saavutas iirlane Thomas Maloney Westgaard (+8,6) ning üheksanda britt Andrew Musgrave (+10,8).

Wisconsini osariigis sündinud ning Alaskal üles kasvanud Schumacher on kolmekordne juunioride maailmameister, aga polnud enne pühapäeva MK-sarjas veel pjedestaalile jõudnud. Kõige napimalt jäi ameeriklane kolme parema seast välja jaanuari kolmandal päeval Davosis, kui saavutas vabatehnikasprindis neljanda koha.

"See on veel parem kui julgesin unistada. Minu jaoks tähendab väga palju teha seda kodupubliku ees. Aitäh kõigile, kes on siia tulnud: see on alles esimene suur võit paljudest," ütles Schumacher pärast finišit läbi pisarate.

Kui Jessie Diggins, Kikkan Randall, Rosie Brennan, Sophie Caldwell Hamilton ja Sophia Laukli on USA naistele aastate jooksul toonud 38 MK-etapivõitu, on meeste seis tugevate Euroopa riikide kõrval olnud nukram. Noah Hoffman võitis 2013. aasta detsembri alguses Rukal 15 km jälitussõidu ja Simeon Hamilton kuu aega hiljem Lenzerheides Tour de Ski raames vabatehnikasprindi, aga enne neid tuleb ajas tagasi minna Bill Kochini, kes võitis aastatel 1982-83 MK-sarjas viis etappi.

Meeste seas on sel MK-hooajal nüüd võidutsenud nelja riigi sportlased: 21 võitu on saanud norralased, kolm prantslased (kaks Lucas Chanavat ja ühe Jules Lapierre), ühe põhjanaaber Perttu Hyvärinen ja nüüd siis ka ameeriklane Schumacher.

Parima eestlasena oli Alvar Johannes Alev (+1.20,4) 51., Christopher Kalev (+1.44,4) sai 59. koha.