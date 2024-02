Ülivõimsas hoos Sinner võidutses ka Rotterdamis

Pühapäevases ATP 500 kategooria turniiri finaalis kohtus maailma neljas reket austraallase Alex De Minauriga (ATP 11.) ning võitis veidi enam kui kaks tundi kestnud mängu järel 7:5, 6:4. Itaallane võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest, päästis kuuest De Minauri murdepallist neli ja sooritas 23 äralööki.

Sinner on oma viimasest 34 matšist võitnud koguni 32, ainsad kaotused tulid ATP aastalõputurniiril Ben Sheltoni ja Novak Djokovici vastu. Itaallase võiduseeria pikenes pühapäeval 15-mänguliseks, ühtlasi on ta võitnud viimased kolm ATP 500 turniiri, kus ta on mänginud. Aastat on Sinner alustanud 12 järjestikuse võiduga, meesmängijatest on viimase kümne aasta jooksul sama suutnud vaid Djokovic, Roger Federer ja Rafael Nadal.

Sinnerist sai esimene mängija pärast Lleyton Hewittit 2001. aastal, kes suutnud oma esimese slämmiturniiri triumfi järel võita ka sellele järgnenud turniiri. Näiteks kaotas Rafael Nadal pärast 2005. aastal tulnud esimest Prantsusmaa lahtiste tiitlit Halles maailma 147. reketile, sarnane saatus tabas teiste seas ka Djokovici, Federeri, Carlos Alcarazi ja näiteks ka Björn Borgi.

Esmaspäeval tõuseb Sinner maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, kolmandale positsioonile. Ka De Minaur tõuseb senise karjääri parimale positsioonile, üheksandaks.