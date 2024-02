Flora naiskond võttis Balti liigas teise järjestikuse võidu

Flora haaras kohtumises juhtohjad 17. minutil, kui väravavõrku sahistas Kristina Teern. Nelja minuti pärast oli naiskonna eduseis juba kaheväravaline, kui Anastasia Ivanova tsenderduse järel pääses värava ees löögile Elisabeth Õispuu, kirjutab jalgpall.ee.

Läti naiskond lõi 29. minutil ühe värava tagasi ning vaheajale mindi tallinlaste napis 2:1 eduseisus. Teisel poolajal sahises võrk vaid korra, 69. minutil, kui Kristina Teern otsustas vastaste söödueksimuse järel kohtumise lõpptulemuse ning aitas naiskonnal kirjutada liigatabelisse järjekordsed kolm punkti.

Seni on Balti liigas peetud kolm kohtumist. Tallinna Flora on kahest mängust teeninud maksimaalsed kuus punkti, Läti naiskonnal on kirjas aga kaks kaotust. Ühe võiduka mängu pidanud SFK Riga on kolme punktiga Flora järel tabelis teisel real ning ühes kohtumises vastase paremust tunnistama pidanud Sporting paikneb tabeli teises pooles. Leedu naiskonnad Siauliai FK Gintra ja Vilniuse MFA Žalgiris pole sel aastal veel Balti liigas väljakule jooksnud.

Järgmine Balti liiga kohtumine mängitakse 3. märtsil, kui Tallinna FC Flora sõidab külla Vilniuse MFA Žalgirisele.