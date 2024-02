Lyles tõestas 60 meetri kiirust, Crouser püstitas hooaja tippmargi

Maailmarekordiomanik Christian Coleman sai finaalis suurepäraselt pakkudelt minema, kuid Lylesi tippkiirusele ei olnud vastast ja mullu Budapesti MM-il kõik kolm sprindiala võitnud ameeriklane teenis ajaga 6,43 napilt Colemani (+0,01) ees koduse meistritiitli. Kolmandaks jäi Ronnie Baker (+0,08).

Veel kolm aastat tagasi oli Lylesi isiklik tippmark 60 meetri jooksus 6,76, nüüd on ta ajaloolises edetabelis kümnendal real. "Olen oodanud ja teinud kaheksa aastat tööd nende aegade nimel, mis see aasta 60 meetris saavutanud olen. Olen nii õnnelik, et lõpuks siia jõudsin," sõnas sprindikuningas ühismeedias.

Naiste 60 meetri jooksus teenis võidu Aleia Hobbs, kes lõpetas finaalis ajaga 7,02, teenides sellega ühtlasi pileti Glasgows toimuvatele sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustele.

Lisaks sprinteritele oli heas vormis ka kuulitõuke kahekordne olümpiavõitja Ryan Crouser, kes nihutas oma hooaja avavõistlusel hooaja rekordit pea poole meetri võrra, tõugates kuuli 22 meetri ja 80 sentimeetri kaugusele. Isiklikust sisetingimuste tippmargist jäi tõuge vaid kahe sentimeetri kaugusele. Sarnaselt Lylesile ei ole ka Crouser oma eduka karjääri jooksul sise-MM-il võidutsenud.

Meeste 400 meetri jooksus oli Brian Faust poolel distantsil Jacory Pattersonist 0,58 sekundi kaugusel, kuid finišijoone ületas Faust ajaga 45,47, edestades konkurenti ühe sajandiksekundiga. Naiste 400 meetri jooksus läks võit 50,34-ga lõpetanud Alexis Holmesile.

Sisekergejõustiku MM algab 1. märtsil.