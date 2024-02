Alcaraz langes üllatuslikult Buenos Aireses konkurentsist

28-aastane Jarry ja 20-aastane Alcaraz alustasid poolfinaali tasavägiselt ning Alcarazi juhtimisel vahetati geimivõitusid kuni lõppmänguni välja. Jarry võitis siis seisult 1:1 viis järjestikust punkti ning vormistas lõpuks teise settpalliga 7:6 (2) võidu.

Teise seti alguses kaotasid mõlemad mehed oma pallingu, misjärel jätkus sett taaskord tasavägiselt. Seisult 4:3 murdis Jarry aga taas hispaanlase servi ning realiseeris siis järgmises geimis teise matšpalliga 6:3 setivõidu ning edasipääsu finaali.

Pea kaks tundi väldanud kohtumise jooksul lõi Jarry seitse ässa, Alcaraz ei löönud ühtki. Mõlemad mehed patustasid kahe topeltveaga. Kõikidest mängitud punktidest võitis Jarry 71, Alcaraz kogus 67 punkti.

"Carlos on üks paremaid, seega see tähendab mulle palju. Eriti pärast neid lahinguid, mis mul viimastel päevadel olnud on. Füüsiliselt on olnud väga raske, seega olen väga õnnelik, et suutsin selle ära teha," sõnas Jarry pärast matši.

Jarry kohtub finaalis kodupubliku ees mängiva Facundo Diaz Acostaga (ATP 87.), kes jõudis eelmisel nädalal esmakordselt oma karjääris ATP tuuril veerandfinaali. 23-aastane argentiinlane alistas poolfinaalis kaasmaalase Federico Coria (ATP 106.) 6:2, 6:3.

MISSION ACCOMPLISHED



Nicolas Jarry stuns Alcaraz 7-6(2) 6-3 to make his 6th career tour-level final! @ArgentinaOpen | #IEBMasArgOpen2024 pic.twitter.com/oi1nPtjeco — ATP Tour (@atptour) February 17, 2024

Rotterdamis toimuval ATP 500 taseme turniiril selgusid samuti laupäeval finalistid. Itaallasest maailma neljas reket Jannik Sinner alistas poolfinaalis kodupubliku ees mänginud Tallon Griekspoori (ATP 29.) ning teises turniiripooles oli võidukas australlane Alex De Minaur (ATP 11.), kes alistas poolfinaalis Grigor Dimitrovi (ATP 13.) 6:4, 6:3.