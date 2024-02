TÄNA OTSE | Kes võidutseb laskesuusatamise MM-i viimasel alal?

Meeste ühisstardis kuulub esimene stardirida norralastele: stardinumbriga 1 saab lähte Sturla Holm Lägreid, tema kõrval stardivad vennad Johannes Thingnes (stardinumber 2) ning Tarjei Bö (3).

Norra on hästi esindatud ka teises stardireas, kus on Vetle Sjastaad Christiansen (4) ning Johannes Dale-Skjevdal (6). Norralaste rivi lõhub numbriga 5 sõitev sakslane Benedikt Doll.

Stardinimekirjas on ka Kristo Siimer, kes tegi 20 km tavadistantsil karjääri parima esituse ning teenis 14. koha. Eestlane on aga varunimekirjas ning peab lootma, et keegi sõidust loobuks.