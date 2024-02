TÄNA OTSE | Ermits ja Tomingas lõpetavad MM-i ühisstardist sõiduga

Tšehhis Nove Mestos toimuvatele laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele tõmmatakse pühapäeval ühisstardist sõitudega joon alla. Naiste 12,5 km distantsil on stardis ka Regina Ermits ja Tuuli Tomingas, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.00. Ülekandeid kommenteerivad Margus Ader, Karel Kulbin, Alvar Tiisler ja Tarmo Tiisler.

Laupäeval naiste teatesõidus suurepärase neljanda koha teeninud eestlannad ütlesid pärast võistlust, et ei lase end heal tulemusel häirida ning et tähistamiseks on aega pühapäeva õhtul.

15 km tavadistantsil karjääri parima sõidu teinud Regina Ermits stardib pühapäeval ühisstardis kaheksandast reast stardinumbriga 22. Tavadistantsil üllatavalt diskvalifitseeritud Tomingas alustab kümnendast reast ning tema stardinumber on 28.

Esimesest stardireast saavad stardi tänavusel MM-il suurepäraseid tulemusi saanud prantslannad Julia Simon ning Justine Braisaz-Bouchet. Nende vahele jääb itaallanna Lisa Vittozzi. Nende taga ootavad sakslanna Janina Hettich-Walz, prantslanna Lou Jeanmonnot ning norralanna Ingrid Landmark Tandrevold.

Pärast naiste ühisstardist sõitu on kanalil ETV kavas laskesuusatamise MM-i erisaade "Viiest viis", mida veavad Alvar Tiisler ja Tarmo Tiisler.