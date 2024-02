Panter alistas võõrsil Läti liiga tabelitipu

Eesti klubi alustas Jelgavas hästi ning asus viiendal minutil Andre Linde väravast juhtima. Avaperioodi 13. minutil jõudis veel Nikita Puzakov väravani, misjärel enam kumbki meeskond väravani ei jõudnud.

Kohtumise lõpuks jäi tabloole Eesti klubi kindel 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) võit. Sel hooajal olid varasemad kolm kohtumist lõppenud Zemgale võiduga.

"Alustasime mängu hästi, rääkisime enne mängu ka sellest, et igaüks peab oma parima andma, siis on võimalus võita. Kohe alguses, esimesel kolmandikul kaks olulist väravat, see andis enesekindlust ja usku kõigile," sõnas treener Kaupo Kaljuste.

"Teise kolmandiku rikkusid karistused, tõesti väga palju vaieldavaid vilesid täna. Õnneks vähemuses olid kõik mängijad tasemel, tapsime ära ja saime jõudu juurde. Viimasel kolmandikul nad ei saanudki erilisi väravavõimalusi, mängisime meeskondlikult targalt, tapsime mängu ära ja tasuks esimene võit Zemgale üle," lisas treener.

Zemgale jätkab 51 punktiga Eesti ja Leedu klubid kaasanud Läti meistriliigas tabelitipuna, teisel kohal on 45 punktiga Mogo ning kolmas on 41 punkti kogunud Kurbads. HC Panter on play-off koha kindlustanud ning asetseb pärast 30 mängu 38 punktiga liigatabelis neljandal kohal.