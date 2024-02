Levadiaga liitus Hollandi ründav poolkaitsja

Musaba on mänginud kaheksa mängu Hollandi kõrgliigas. Rohkem on ta käinud platsil sealses esiliigas, kus ta on löönud kuus väravat. Klubidest on nii Hollandi kui ka Kongo DV kodakondsust omav poolkaitsja esindanud Arnhemi Vitesset, Sittardi Fortunat, Dordrechti ja TOP Ossi, vahendab Soccernet.ee.

"Olen väga õnnelik, et sain liituda sellise suurepärase klubiga - täpselt see, mis ma tahtsin. Usun, et Levadia on hea klubi, kust teha samm edasi," ütles Musaba Levadia kodulehele.

