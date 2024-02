Eesti rannavollekoondised mängivad OM-pileti nimel Rahvuste karikal

Eesti naiskond loositi A-alagruppi, kuhu kuuluvad lisaks Leedu, Sloveenia, Austria, Slovakkia ja Rumeenia. Turniir peetakse 17.-19. mail Leedus Vilniuses.

Mehed hakkavad mõõtu võtma 18.-20. mail Saksamaal Hamburgis toimuval C-alagrupi turniiril, kus vastasteks on Saksamaa, Inglismaa, Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Moldova.

Iga alagrupi võitja pääseb Rahvuste karika finaalturniirile Lätis Jurmalas, mille võitjad tagavad koha Pariisi olümpial.

Riikide omavaheline paremus selgub kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, siis saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ning treeneril on õigus muuta koosseise enne igat minimatši ja ka enne kuldset geimi.

"Koondisesse pääsevad paarid, kes tegutsevad aastaringselt rannas ja kes osalevad või plaanivad osaleda MK-etappidel," selgitas koondise peatreener Rivo Vesik koondisse pääsemise kriteeriume.

Eesti naiste esiduo liige Liisa Remmelg kommenteeris alagruppi järgmiselt: "Alagrupp sai küllaltki tugev. Leedu esipaar on teistest ehk natuke üle, aga teiste riikide paarid võiksid meie jaoks mängitavad olla. Kokkuvõttes üsna ühtlane tase. Kindlasti läheme mängima edasipääsumõtetega, aga esmajoones on vaja keskenduda ainult enda sooritustele ja pea puhas hoida."

Eesti parima meeste paari üks osaline Mart Tiisaar sõnas, et ootab turniiri põnevusega. "Suuri ootusi katsume selleks turniiriks mitte seada, see tavaliselt head ei tee. Eesmärk on aga edasi saada, kuid eks see saab väga raske olema. Vastastest on tugevamad kindlasti Saksamaa ja Inglismaa, neist Saksamaa mängijad on praegu väga head olnud ning Inglismaa on samuti viimase hooajaga teinud korraliku arengu, võites tugevaid paare. Võib öelda, et see on selle kevade kõige tähtsam turniir, kus anname kindlasti endast parima. Kahe paariga sel moel mängida on kindlasti ka põnev, sest on teistmoodi süsteem, kui MK-etappidel ja ootan seda põnevusega," vaatas Tiisaar eesootavale võistlusele.