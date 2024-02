VAATA OTSE | Kas Norra meeste ülevõim jätkub ka MM-i teatesõidus?

Eesti meeskond tuleb laupäeval Nove Mestos lumele koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Raido Ränkel. Eelmisel aastal oli Oberhofi MM-il Kulbini asemel koosseisus Robert Heldna, eestlased käisid kolmel trahviringil ja saavutasid seitsmeminutilise kaotuse juures 15. koha.

Oberhofis krooniti Norra ja Rootsi ees maailmameistriks Prantsusmaa, kes on mullusega võrreldes koosseisus teinud samuti ühe muudatuse, kui avavahetust sõidab Antonin Guigonnat' asemel nüüd 22-aastane Eric Perrot.

Sel hooajal pole prantslastel ega kellelgi teiselgi olnud vastust Norrale: kõigil neljal MK-etapil, kus teatesõit on toimunud, on Norra võtnud esikoha. Kahel korral on teine olnud Prantsusmaa ja kahel korral Saksamaa, aasta alguses sõidetud Oberhofi ja Ruhpoldingi etappidel hõivas Norra ja Saksamaa järel viimase pjedestaalikoha Itaalia.

Nove Mesto MM-il on norralased üheksast individuaaldistantside medalist võitnud kaheksa, lisaks oli võidukas ka segateatekoondis.