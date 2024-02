MM-hõbe Katir sai kaheaastase võistluskeelu

25-aastane Katir on viimastel aastatel kuulunud 1500 ja 5000 meetri distantsil maailma tippu. 2022. aastal teenis ta Oregoni MM-il pronksi 1500 meetris ja mullu Budapestis norralase Jakob Ingebrigtseni järel hõbeda pikemal maal.

Mullu krooniti Katir ka 1500 meetri Euroopa mängude võitjaks ja tunamullu tuli ta Euroopa meistrivõistlustel Münchenis 5000 meetris hõbedale. Lisaks on ta sisetingimustes 3000 meetri jooksu maailmarekordimeheks ning välitingimustes 5000 meetri Euroopa rekordi omanikuks.

Kuigi Katir teatas eelmisel nädalal, et kaebab kergejõustiku puhtuse eest võitleva organisatsiooni AIU otsuse edasi, teatas ühendus reedel, et Katir on oma süüd tunnistanud. Marokos sündinud, aga viieaastaselt Murciasse kolinud Katir ei olnud dopinguküttidele kättesaadav mullu 28. veebruaril, 3. aprillil ja 10. oktoobril.

Esimesel juhul väitis Katir, et oli ADAMS-süsteemis märgitud ajavahemikul kodus ja dopingukontrolli ei saabunud, pärast mida sai kõne oma kihlatult, kes tundis end halvasti ning palus sportlasel Lissaboni reisida. Katiri sõnul ostis ta siis kohe lennupiletid, kuigi AIU selgitas välja, et Katir ostis piletid juba kaks päeva varem.

Aprillis toimunud rikkumise kohta väitis Katir, et ADAMS-i süsteemis oli tehniline rike, aga tegelikult ei üritanud ta nädala jooksul kordagi sisse logida; kolmandal korral üritas ta oma süsteemi märgitud sobivat ajavahemikku muuta pärast seda, kui oli juba dopingukütile kättesaamatu olnud.

Uuesti pääseb Katir võistlema 2026. aasta 6. veebruarist.