Reinkort lõi oma debüüdil Iirimaa kõrgliigas värava juba viiendal minutil

Reinkort tegi tiimikaaslase James Clarke'iga kaks seinasöötu ning lõi vasaku jalaga palli väravasse. Nii läks Bohemians hooaja avavoorus Sligo Roversi vastu 1:0 juhtima. Vaheajale mindi aga 1:2 kaotusseisus ja kohtumine lõppes 2:2 viigiga, kirjutab Soccernet.ee.

| The dream start to life at Dalymount Park for Sten Reinkort!



A wonderful goal by Bohemians



BOH 1-0 SLI#LOITV | #BOHSLI pic.twitter.com/KF7zD6eFGu