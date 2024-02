Simona Halep nõuab toidulisandi tootjalt kohtu kaudu valuraha

2022. aasta USA lahtistel positiivse dopinguproovi andnud Halep usub, et Schinoussa Superfoodsi brändi taga tegutsev Quantum Nutrition on süüdi selles, et tema dopingutest osutus positiivseks.

Rumeenlanna test näitas roksadustaadi tarvitamist. Tegemist on ainega, mida kasutatakse kehvveresuse raviks ja kuulub dopinguainete nimekirja, kuna tõstab hemoglobiini ja punaste vereliblede hulka, mis aitavad kaasa vastupidavusele.

Halepi sõnul pole ta kunagi keelatud aineid tarvitanud ja leiab, et Quantum Nutrition on käitunud hooletult ja esitanud valesid väiteid, justkui oleks tegemist legaalse abivahendiga. Halepi hagi kohaselt on firma tegevus kahjustanud tema karjääri ja põhjustanud alandust.

Quantum Nutritioni esindaja sõnas mullu oktoobris väljaandele The Globe and Mail, et rumeenlanna otsib olukorras patuoinast ja tema firma on langenud siinkohal ohvriks.

Ka rahvusvahelisse spordikohtusse pöördunud Halep väitis pärast positiivset dopinguproovi, et tema toidulisand oli saastunud väikese koguse ainega, aga rikkumist uurinud sõltumatu komisjoni sõnul oli positiivsest dopinguproovist tuvastatud aine kogus liiga suur, et seda selgitada teadmatu tarbimisega.

Septembris määras rahvusvaheline tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon (ITIA) Halepile dopingureeglite rikkumise eest nelja aasta pikkuse võistluskeelu. Kahekordse slämmivõitja võistluskeeld hakkas tagasiulatuvalt kehtima 2022. aasta oktoobrist ning hetkeseisuga saab rumeenlanna võistlustulle naasta alles 2026. aasta oktoobris, kui ta on 36-aastane.