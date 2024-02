Sildaru konkurent Gu püstitas MK-sarja rekordi

20-aastane Gu võitis võistluse 93,25 punktiga, edestades kohalikku suusatajat Amy Fraserit (89,25) ja britt Zoe Atkinit (88,00).

Tegemist oli tema 13. MK-etapivõiduga freestyle-suusatamise MK-sarjas ja vastavas arvestuses möödus ta ühega prantslasest Tess Ledeux'st, tähistades uut tippmarki.

Enam kui pooled ehk seitse esikohta on sündinud just Kanada olümpialinnas. "Calgary on minu jaoks nii eriline koht," sõnas kahekordne Pekingi olümpiavõitja. "Seitse seitsmest on lihtsalt hull värk."

"See on koht, kus võitsin oma esimese rennisõidu MK-etapi ja uskumatu on nüüd püstitada 13. võiduga MK-rekord. Olen väga rahul, et saan siin tagasi olla ja suusatada nii suurepärase publiku ees.

Gu suur konkurent olümpiapäevilt ehk Kelly Sildaru ei ole pärast eelmise aasta alguses X-Mängudel saadud põlvevigastust tagasi võistlusareenile tulnud, aga on tagasi lumel harjutamas.

Meestest teenis Calgarys esikoha ameeriklane Alex Ferreira (96,50), kellele järgnesid kanadalane Brendan Mackay (94,25) ja soomlane Jon Sallinen (92,00).

Rennisõidu maailma paremik võistleb Calgarys ka reedel-laupäeval.