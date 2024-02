Ebapopulaarne Klinsmann sai ametist vabaks

Klinsmanni käe all pääses Lõuna-Korea koondis hiljuti Aasia meistrivõistlustel poolfinaali, kus tuli tunnistada Jordaania paremust.

Tema ametiaeg oli aga ebapopulaarne juba enne turniiri. Meedia heitis Klinsmannile muu hulgas ette vähest viibimist Lõuna-Koreas. Enamasti elas sakslane USA-s.

Samuti oli koondises probleeme distsipliiniga. Nii läksid koondise mängijad enne poolfinaali Jordaaniaga omavahel raksu ja Son Heung-min vigastas selle käigus oma sõrme.

Pärast kaotust Jordaaniale ütles Klinsmann, et ei kavatse positsioonist loobuda, aga Lõuna-Korea jalgpalliliit kritiseeris sakslase kehva juhtimist ja lisas, et muudatused on hädavajalikud.

"Treener Klinsmann pole suutnud demonstreerida juhtimist, mida ootasime rahvuskoondise treenerilt, sealjuures mängukorraldust, mängijate juhendamist ja töösse suhtumist, mis tõstaks rahvuskoondise konkurentsivõimet," kommenteeris alaliidu president Chung Mong-gyu.

Mängijana 1990. aastal maailmameistriks ja 1996. aastal Euroopa meistriks toonud ning Euroopa tippklubides pallinud Klinsmann on varasemalt juhendanud ka näiteks Saksamaa koondist (2004-2006), Müncheni Bayernit (2008-2009), USA koondist (2011-2016) ja Berliini Herthat (2019-2020).