Tartu korvpallimeeskonnaga liitus Läti tsenter Davis Rozitis

Cesisest pärit 213 cm pikkune Rozitis alustas hooaega Hispaania esiliigas Alimerka Oviedo meeskonnas ning 17 mänguga kogus ta keskmiselt 12 mänguminutiga neli punkti ja 2,6 lauapalli mängus. Eelmisel hooajal oli Rozitis Zunder Palencia meeskonnas ning aitas kõigis hooaja kohtumistes kaasa sellele, et meeskond tõusis Hispaania esiliigast meistriliigasse. Enne Hispaaniasse siirdumist mängis Rozitis nii Riia VEF-is ja selle eelkäijas Baronsis kui ka Liepajas ning Valmieras.

Meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul oli täiendust vaja eelkõige Menziese seisukorra pärast. "Paar nädalat tagasi selgus, et Aaron Menziesel on probleeme põlvega ja ta peab selle puhastamiseks minema operatsioonile. See sundis meid turul ringi vaatama, aga arvestades seda, mis punktis me hooajal oleme ja mis meie pakutavad summad on, siis võimalike variantide nimekiri üleliia pikk ei ole. Valik langes Rozitisele, sest ta on pikalt Hispaania esiliiga tasemel mänginud ja samas tuttav ka meie regiooni mängustiiliga. Lisaks on ta hooaja algusest peale mänginud ja vormis, mitte vigastuse või muul põhjusel eemal olnud – see oli meie jaoks väga oluline. Nüüd on koondisepausi ajal teda hea satsi sulandada ja loodame, et ta täiendab meeskonda hästi," sõnas Talts. "Kindlasti tahan eraldi tänusõnad öelda Aaronile, kes meid viimastel nädalatel on läbi valu aidanud. Ta läheb järgmisel nädalal Tartus opilauale ja saame näha, kui pikaks sellest taastumine läheb. Loodetavasti saab ta meid hooaja lõpus veel aidata, aga seda näitab aeg."

Davis Rozitise hinnangul on hooaja viimased kuud väga olulised. "Hooaja viimased kolm kuud on väga tähtsad, sest see on aeg, kus pika hooaja tulemus vormistatakse. Meeskond on senimaani teinud väga head tööd ja ma annan nüüd ka oma panuse, et hooaeg võidukalt läheks. Ma olen kuulnud siinse organisatsiooni kohta häid sõnu ja hea meel on nüüd ise näha, et see päriselt nii ka on. Olen pärit Cesisest ja Tartu on alati olnud kohaks, kuhu meie kandist ülikooli õppima mindi. Mul on au selle linna meeskonnas mängida ja tahan anda endast parima," ütles Rozitis.

Tartlased mängivad laupäeval, 17. veebruaril küll karikafinaalis, aga selles mängus Rozitis veel osaleda ei saa. Seega on esimene võimalus talle Tartu särgis kaasa elada võõrsil mängus Rapla vastu 28. veebruaril. Esimene mäng kodusaalis on Rozitisel teisipäeval, 5. märtsil, kui tartlased võõrustavad Eesti-Läti liigas Ogret.