Šveitslannad võtsid mäesuusatamise MK-etapil kodus kaksikvõidu

Etapivõidu võttis 32-aastane Lara Gut-Behrami, edestades koondisekaaslast Jasmine Fluryt 21 sajandikuga. Flury jagas teist kohta austerlanna Cornelia Hütteriga.

Gut-Behramile on see karjääri 44. MK-etapivõit, kiirlaskumises on ta esikoha saanud 13 korral. Käimasoleval hooajal on Gut-Behrami võitnud seitse etappi, neist viis selle aastanumbri sees, järjekordse võiduga kasvatas ta MK-sarja üldarvestuses edu vigastuspausil viibiva ameeriklanna Mikaela Shiffrini ees.

Laupäeval võisteldakse Crans Montanas taas kiirlaskumises ning pühapäeval ülisuurslaalomis.