Üle aastate algkoosseisust välja jäetud Thompson vedas Warriorsi võidule

Thompson oli 2012. aasta märtsist ehk enda debüüthooajast alates kuulunud algkoosseisu 727 järjestikuses kohtumises, aga sel korral jäi ta algviisikust välja. Thompson vastas sellele hooaja punktirekordiga, visates 35 punkti, seejuures tabas ta seitse kaugviset.

"Sellises olukorras võib teha kaht asja: mossitada või platsile minnes end näidata," ütles Thompson, kellest sai kuues Warriorsi mängija, kes on NBA karjääri jooksul visanud vähemalt 15 000 punkti. "Minu arvates tegin seda viimast päris hästi."

Peatreener Steve Kerr andis Thompsonile mängupäeva hommikul teada, et jätab ta algkoosseisust välja. "See on olnud keeruline hooaeg nii meie kõigi kui ka tema jaoks," sõnas Warriorsi peatreenerina 500. võidu saanud Kerr. "Tal pole enam kerge teha selliseid asju, mida ta tegi viis-kuus aastat tagasi. Aga vahetusmeeste pingilt alustamine võib olla hea mõte, et Klayst parim kätte saada."

Draymond Green lisas 23 ja Andrew Wiggins 19 punkti, Stephen Curry panustas 16 punkti ja kümne tulemusliku sööduga.

Jazzi parim oli Collin Sexton 35 punkti ja üheksa korvisööduga, Keyonte George lisas 33 punkti.

Tulemused:

Memphis – Milwaukee 113:110

Utah – Golden State 137:140

Portland – Minnesota 91:128