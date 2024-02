Rumeenia ei lubanud kahekordset olümpiavõitjat maadluse MM-ile

Sadulajev ja veel kuus Venemaa koondislast ei saanud MM-iks Schengeni viisat, kuid Sadulajevi osas otsustati hiljem ümber. Siiski ei pääsenud ta Rumeeniasse, sest reedel MM-i alustama pidanud Sadulajev peatati piirivalve poolt.

Venemaa maadlusliidu president Mihhail Mamiašvili ütles, et vabamaadlejal viisaga Hispaanias probleeme polnud. "Sadulajev peatatai Bukaresti lennujaamas. Me võtsime ühendust EM-i korraldajatega, aga nemad on piirivalve ees jõuetud. Piirivalvurite sõnul oli neil Abdulrašidi viisa osas kahtlusi," seletas maadlusliidu juht.

"Aga enne, kui ta selle viisaga Rumeeniasse jõudis, oli Sadulajev juba Schengeni alas - Hispaanias, kust ta Bukaresti lendas. Hispaanias probleeme ei olnud, ta lahkus lennujaamast ja läks sealt uuesti väravasse," lisas Mamiašvili. "Abdulrašid reisib nüüd Venemaale tagasi."

Kahekordne olümpiavõitja ning viiekordne maailmameister Sadulajev saab võimaluse OM-pileti teenimiseks veel kahel võistlusel: aprilli alguses Bakuus ning maikuus Istanbulis.