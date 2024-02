Endisele IBU presidendile tahetakse pea nelja-aastast vangistust

Kaks aastat tagasi avalikustas IBU sõltumatu uurimiskomisjon ERC raporti, milles süüdistas alaliitu 25 aastat juhtinud Bessebergi Venemaa huvide kaitsmises ning riigi spordijuhtidelt pistise võtmises. Mullu aprillis esitati endisele juhile ametlik korruptsioonisüüdistus.

Ökokrimi uurimine leidis, et Besseberg rikkus koos toonase IBU peasekretäri Nicole Reschiga seadusi aastatel 2009-18. Neljapäeval teatas Ökokrimi prokuratuur, et määraks endisele IBU juhile kolme aasta ja seitsme kuu pikkuse vangistuse ning miljoni krooni suuruse (umbes 88 000 eurot - toim) rahatrahvi.

"See juhtum on toonud mulle kuue aasta jooksul pidevat kiusu ning eelarvamusi. Igal inimesel on oma taluvuspiir, kus sa ei näe enam valgust tunneli lõpus ja mina olen viie aasta pikkuses tunnelis. Kuigi tean, et minu vastu on esitatud vaid rämedaid süüdistusi," ütles Besseberg neljapäeval.

Norra ringhääling NRK kirjutas, et plaanipäraselt tehakse Bessebergi juhtumi osas lõplik otsus 12. aprillil, kuid süüdistatav ise on läbivalt süüd eitanud. Varasemalt on ta tunnistanud, et võttis oma ametiaja jooksul vastu kinke, kuid korruptsioonini need ei küündinud.

Ökokrim tegi uurimise käigus koostööd Austria, Tšehhi, Liechtensteini ja Kanada võimudega.