Viljandi tuli kaotusseisust välja ja sai taas Kehrast jagu

Avapoolaja võitnud Kehra oli veel 37. minutil juhtimas 19:15, kuid seejärel hakkas Viljandi mängu tagasi tulema ja otsustavatel hetkedel olid ohjad juba külaliste käes, kuigi Kehra vähendas lõpus vahe ühele tabamusele.

See tähendab, et Viljandi on sel hooajal võitnud Kehrat kõigis neljas omavahelises meistriliiga kohtumises. Kolmapäeval oli seitsme väravaga meeskonna parim Kristo Voika, sama palju sai tabamusi kirja ka kehralane Sergio-Silver Kreegimaa.

Teises kolmapäeval peetud mängus oli Mistra kodus parem Tapast 34:29 (15:11). Martin Nerut viskas võitjate kasuks samuti seitse väravat.

Tabeli liider Põlva Serviti sõidab laupäeval külla viimast positsiooni hoidvale HC Tallinnale.