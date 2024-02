Flora sõlmis lepingu Poolas ja Soomes mänginud noortekoondislasega

"Stevin Kerge on kiire ja tehniline mängija äärel, kes toob juurde teravust. Kindlasti peab ta veel kohanema meie standarditega, kuid materjal, millega tööd teha, on huvitav," iseloomustas FC Flora peatreener Norbert Hurt meeskonna uut täiendust.

"Mulle väga meeldib FC Flora meeskonnas, siin valitseb suurepärane õhkkond! Mind ümbritsevad inimesed on väga heasoovilikud ja avatud, saan nendega rääkida nii jalgpallist kui paljudest muudest asjadest. Treenerid on väga avatud ja annavad ausat tagasisidet nii õnnestumiste kui puudujääkide kohta. Tunnen ennast üha rohkem osana mõnusast kollektiivist, kus on suurepärased kaaslased," sõnas Kerge.

"Senistes kontrollmängudes üritas peatreener leida meeskonna jaoks sobivat mängustiili ning võimalusi meie tugevuste kasutamiseks. Üritan sellega kohaneda ja harjuda, ajapikku muutuvad meeskonnatöö ja kokkumäng sujuvamaks," lisas FC Flora värske täiendus.

FC Flora esindusmeeskonna särgis tegutseb Kerge vasakkaitsja positsioonil, varasemalt on ta mänginud ründava vasakäärena. "Loen oma tugevusteks kiirust ning suutlikkust palliga vastate pressingu alt väljuda. Arendamist nõuab eelkõige kaitsemäng tervikuna, samuti vastaste mängu lugemine ning vaba ruumi tunnetamine väljakul," ütles Kerge.

17-aastane Kerge nägi ilmavalgust 21. aprillil 2006 Rakveres, esimesed neli eluaastat veetis ta Kundas. "Loen Kundat tänaseni oma kodulinnaks. Seejärel kolisid minu vanemad asjaolude kokkulangemise tulemusel Soome elama ja mina ühes nendega. Soomes liitusin esmalt FC Kontu nimelise klubiga, sealt edasi veetsin neli aastat KäPa ridades, kaks hooaega HJK-s ning eelmise aasta Varssavi Legias," kirjeldas Kerge oma senist jalgpalliteed. Nimekas Poola klubis kuulus Kerge koos toonase ja tänase meeskonnakaaslase Maksim Kalimulliniga U-19 noortemeeskonna ridadesse.

Kerge on esindanud Eesti U-19 (8/0) ja U-17 (5/2) noortekoondist.