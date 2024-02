Alcarazi jaoks ei ole Prantsusmaa lahtised aasta tähtsaim Pariisi turniir

Prantsusmaa lahtised on üks neljast suure slämmi turniirist, kuid olümpiamängude aastal hinnatakse sealset kuldmedalit samuti väga kõrgelt. Sel aastal on olümpia eriline, kuna mängupaik kattub Prantsusmaa lahtiste omaga.

"Kui mul oleks valida, siis ma pigem võidaks sel aastal olümpiakulla kui Roland Garrose [Prantsusmaa lahtiste tennisekompleksi nimi]," lausus hetkel Buenos Aireses viibiv endine maailma esireket meediale.

20-aastane Alcaraz on jõudnud võita juba USA lahtised (2022) ja Wimbledoni (2023), kuid Prantsusmaa lahtistel on jäänud laeks mullune poolfinaal, kus tuli tunnistada Novak Djokovici paremust.

"Ma ei tunne, et peaksin selle võitma või mul oleks seetõttu koorem õlul, et ma pole seda veel võitnud," lisas Alcaraz. "See on väga tore turniir, hispaanlaste jaoks väga eriline, aga minu jaoks on ta nagu iga teinegi suure slämmi turniir."

Olümpiamängudele ei ole noor hispaanlane veel jõudnud. 2021. aastal võidutses Tokyos sakslane Alexander Zverev, kes alistas esikohamängus Karen Hatšanovi. Pronksi võitis Djokovic.

Pariisi olümpia tenniseturniir on kavas 27. juulist 4. augustini Roland Garrosi saviväljakutel.