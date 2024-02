Lõuna-Korea täht vigastas noori koondisekaaslasi korrale kutsudes sõrme

Aasia meistrivõistluste suursoosik Lõuna-Korea langes eelmisel nädalal poolfinaalis konkurentsist, kui pidi Jordaania 2:0 paremust tunnistama. Turniiri võitis lõpuks Katar, kes realiseeris finaalis kolm penaltit, alistades Jordaania 3:1.

Jalgpallifännidele jäi aga silma, et Lõuna-Korea täht Son Heung-Min mängis poolfinaalis seotud sõrmedega ning tegi seda ka oma koduklubi Tottenham Hotspuri juurde naastes.

Kolmapäeval selgus, et 31-aastase Heung-Mini sõrm tuli liigesest välja. "See juhtus, kui mõned nooremad mängijad läksid lauatennist mängima ja Heung-Min ning mõned vanemad mängijad sellele vastu olid. Mängijad sõnelesid veidi ning Son vigastas selle käigus oma sõrme," ütles Lõuna-Korea jalgpalliliidu esindaja.

Lõuna-Korea meedia kirjutas kolmapäeval, et Son haaras Pariisi Saint-Germainis mängiva Lee Kang-Ini kaelusest ning 22-aastane ründaja proovis vanemat tiimikaaslast rusikaga lüüa.

Noormängija vabandas avalikult. "Me oleme oma toetajatega koos pettunud. Mul on väga kahju, ma oleks pidanud oma vendasid kuulama. Vabandan kõigi ees, kes minus pettunud on. Proovin edaspidi oma vendasid aidata ning paremaks mängijaks ja inimeseks saada," kirjutas 22-aastane Kang-In.