VIDEO | Orlando Magic tõmbas Shaquille O'Neali särgi lae alla

1992. aasta NBA draft'is Orlando poolt esimesena valitud O'Neal esindas vaid kaks aastat varem NBA-ga liitunud klubi oma karjääri esimesed neli aastat. 1995. aastal jõuti O'Neali ja Penny Hardaway juhtimisel ka NBA finaali, kuid seal pidi noor meeskond tunnistama Houston Rocketsi selget neli-null paremust.

Järgmisel hooajal jõudis Magic taas idakonverentsi finaali, kuid O'Neal otsustas pärast kaotust Michael Jordani Chicago Bullsile vabaagendina hoopis teisele rannikule kolida ning sõlmis Los Angeles Lakersiga suure lepingu. Shaq sai Los Angeleses täielikuks superstaariks ning võitis koos Kobe Bryantiga kolmel järjestikusel aastal NBA meistritiitli.

Pärast seda mängis NBA ajaloo kõige domineerivamate mängijate hulka kuuluv keskmängija veel nelja klubi eest, 2006. aastal tuli ta veel Miami Heati ridades NBA meistriks. O'Neal lõpetas karjääri 2011. aastal.

started in the O, forever in the rafters pic.twitter.com/sPbIG38Xph — Orlando Magic (@OrlandoMagic) February 14, 2024

Ööl vastu kolmapäeva otsustas hiiglasliku keskmängija esimene koduklubi aga teda tunnustada, külmutades tema särgi koos numbriga 32 igaveseks. "Nagu öeldakse: ära unusta, kust sa pärit oled. Minu karjäär algas siin ja olen suurema osa oma elust siin elanud. Inimesed on mind soojalt vastu võtnud, aga ma ei arvanud, et see juhtub," ütles O'Neal.

Pärast 1995/96 hooaega sai O'Nealist vabaagent ning suhe Magicuga läks väga kiirelt väga koledaks. Tähtmängija väitis muuseas, et tundis end liiga suure kalana liiga väikeses tiigis. Kohalik meedia ei pidanud teda piisavalt heaks liidriks, samuti ei olnud O'Neal rahul Penny Hardaway kasvava rolliga.

Kuid sellegipoolest läks tema särk siiski ka Orlandos lae alla. "Keegi ei vääri seda tunnustust enam kui Shaq. Shaq pani Orlando Magicu kaardile ning tema kuulsuste hallis lõppenud karjääri vundamendile pandi alus siin," ütles Magicu tegevjuht Alex Martins.

O'Nealist sai kolmas mängija NBA ajaloos, kelle särk on kolmes erinevas areenis lae alla tõmmatud. Tema 34 ripub Los Angeles Lakersi kodusaalis ning 32 ripub Miamis. Lisaks temale on sarnaselt tunnustatud legendaarseid Wilt Chamberlaini ning Pete Maravichi.