McDavid tegi Oilersi võidumängus hiilgava esituse

Oilers võõrustas kodujääl Detroit Red Wingsi ning asus üheksandal minutil juhtima, kui sakslane Leon Draisaitl väravani jõudis. Kaks ja pool minutit realiseeris Cody Ceci, kuid külalised said 16. minutil oma esimese värava kirja. Teisel perioodil viis Evan Bouchard Oilersi taas kahega juhtima, kuid perioodi lõpuks oli Joe Veleno ja Patrick Kane'i väravate järel viigiseis.

Murdehetk leidis aset kolmanda perioodi esimestel minutitel, kui Edmonton kolme ja poole minutiga kahega juhtima läks. Pärast kümmet minutit viskas Edmonton veel kaks väravat ja kuigi külalised said ühe tagasi, vormistas Ryan Nugent-Hopkins oma teise väravaga lõpuks 8:4 (2:1, 1:2, 5:1) võidu.

Edmontoni kangelaseks kerkis 2015. aasta talendikorjes ehk draft'is esimesena valitud kanadalane Connor McDavid, kes püstitas kuue väravasööduga uue isikliku tippmargi. "Mängin ilmselgelt väga heade mängijatega. Ja täna oli meie jaoks hea õhtu," jäi tähtmängija tagasihoidlikuks.

Tegemist on tema karjääri teise kuuepunktilise mänguga, 2019. aastal osales ta Colorado Avalanche'i vastu samuti kuues väravas, kuid siis sai ta hakkama kübaratrikiga.

Oilers jätkab läänekonverentsis 63 punktiga kuuendal tabelireal, play-off'i kohtadele mahuvad veel Los Angeles Kings (58 punkti) ja St. Louis Blues (58.), kes pidid aga mõlemad ööl vastu kolmapäeva kaotusega leppima. Konverentsitipp on 78 punktiga Vancouver Canucks.

Idakonverentsis jätkab esikohal Boston Bruins, kes on kogunud 74 punkti. Teisel kohal on New York Rangers 71 punktiga ning mullu finaali jõudnud Florida Panthers on neist punkti kaugusel. Detroit Red Wings on 60 punktiga viimasel play-off'i kohal.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Tampa Bay Lighting 2:3 (kv.)

Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 7:0

Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 5:0

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 6:3

Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 4:1

Washington Capitals - Colorado Avalanche 3:6

New York Islanders - Seattle Kraken 1:2 (kv.)

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:2

Nashville Predators - New Jersey Devils 2:4

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 2:4