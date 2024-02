Sabonis jõudis märgilise tähiseni, kuid Kings jäi Sunsile alla

Leedu korvpallur Domantas Sabonis liitus ööl vastu kolmapäeva korvpalliliigas NBA eksklusiivse klubiga, kui temast sai liiga ajaloo 11. mängija, kes on karjääri jooksul 50 kolmikduublit teinud. Vaatamata leedulase heast sooritusest pidi Sacramento Kings võõrsil aga Phoenix Sunsi paremust tunnistama.

Phoenixis aset leidnud kohtumises sai kodumeeskond avaveerandil hästi minema ning juhtis ühel hetkel üheksa punktiga, kuid Kings kaevas kaotusseisust välja ja läks teisele veerandile ühepunktilise eduseisuga. Sacramento edu kasvas teisel veerandil 11-punktiliseks ning püsis ka kolmanda veerandi vältel, kuid kodumeeskond jõudis otsustava veerandi eel 94:92 juhtima.

Neljanda veerandi alguses tegi Suns kolme kaugviske toel kiire 9:2 spurdi ja läks siis kümnega juhtima, kuid Kings jõudis viis minutit enne lõpusireeni viigini. Pärast seda jätkus tasavägine heitlus, kuid viimastel minutitel võttis Devin Booker üle ja juhtis Sunsi 130:125 (38:39, 26:28, 30:25, 36:33) võiduni.

Booker lõpetas kohtumise 25 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, võitjate eest panustas Kevin Durant 28 silma ja 11 lauapalliga ning Eric Gordon lisas omalt poolt veel 23 punkti.

Kingsi eest oli parim Domantas Sabonis, kes tegi hiiglasliku kolmikduubli, kui lõpetas kohtumise 35 punkti, 18 lauapalli (üheksa ründelauas) ning 12 resultatiivse sööduga. Lisaks jäi leedulase arvele kolm blokki ja üks vaheltlõige ning ta tegi vaid ühe pallikaotuse.

Tegemist oli 27-aastase ääremängija karjääri 50. kolmikduubliga, temast enam on selliseid mänge teinud vaid kümme mängijat. Nende hulka kuuluvad muuseas Larry Bird (59), Wilt Chamberlain (78), Magic Johnson (138) ja Oscar Robertson (181).

Rekordimees on Russel Westbrook, kes on teinud 198 kolmikduublit. Aktiivsetest mängijates on nimekirjas veel LeBron James (139), Nikola Jokic (136), James Harden (79) ja Luka Doncic (66).

Teised tulemused:

Brooklyn Nets - Boston Celtics 110:118

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 113:127

Milwaukee Bucks - Miami Heat 97:123

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 109:121

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 125:11