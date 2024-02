Eesti murdmaasuusatajad piirdusid Kanadas kvalifikatsiooniga

Svahn oli üks neljast rootslannast, kes teisipäeval finaalikoha pälvis. Finaalis sai ta 1,3 kilomeetri pikkusel distantsil kirja aja aja 3.12,20. Teise koha jagamine läks aga fotofinišisse, sest nii norralanna Kristine Stavaas Skistad kui rootslanna Jonna Sundling ületasid joone ajaga 3.14,33 (+2,3 sekundit), kuid hõbemedal määrati Skistadile.

Ainsa eestlannana võistlustules olnud Mariel Merlii Pulles ajaga 3.30,47 veerandfinaalidesse ei pääsenud ja lõpetas kokkuvõttes 37. kohaga. Viimasena pääses edasi kanadalanna Olivia Bouffard-Nesbitt, kelle aeg oli 3.28,29.

MK-sarja hooaja üldarvestuses jätkab liidrina ameeriklanna Jessie Diggins, kes on kogunud 25 etapiga 2103 punkti. Sprindiarvestuses kindlat esikohta hoidev Svahn on 1843 punktiga teine, rootslanna Frida Karlsson on 1675 punktiga kolmandal kohal.

Meeste seas teenis etapivõidu norralane Johannes Hösflot Klabo, kes lõpetas finaalis ajaga, edestades napilt prantslast Richard Jouve'd (+0,47) ning kaasmaalast Erik Valnest (+0,61).

Alvar Johannes Alev ja Christopher Kalev jäid samuti veerandfinaalidest välja, Alev teenis ajaga 3.00,92 kokkuvõttes 44. koha, Kalev saavutas 3.06,47-ga 57. koha.

Meeste üldarvestuses on esikohal 1919 punkti kogunud norralane Harald Östberg Amundsen, Valnes on 1643 punktiga teine ning Kläbol on 1543 punkti. Sprindiarvestuses on Valnes 755 punktiga esikohal, kuid Kläbo on nüüd vaid punkti kaugusel.