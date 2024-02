Tartu Ülikool ja Pärnu Sadam pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

Tartu Ülikool alistas kodusaalis peetud kohtumises Keila/Coolbeti 79:61. Tartlased võitsid avaveerandi 18:14 ja juhtisid poolajaks 39:27. Keila kosus kolmandal veerandil ja jõudis nelja punkti kaugusele, kuid Tartu alustas viimast veerandit 8:0 spurdiga. Keilal kulus üle viie minuti, et mängust korvi saada ja selle ajaga olid tartlased saanud kätte juba 73:54 eduseisu, mis tähendas, et mängu selgroog oli murtud.

Üle 35 minuti platsil olnud Märt Rosenthal lõpetas mängu 20 punkti ja üheksa lauapalliga. Rinalds Malmanis lisas kaksikduubli 16 punkti ja 12 lauapalliga. Hendrik Eelmäe viskas 13 punkti ning Devin Harris 11 punkti ja andis seitse korvisöötu. Rain Veidemani arvele jäi 10 punkti ja seitse lauapalli.

Keila parim oli Kevin Johnson 19 punkti ja seitsme lauapalliga. Neli kaugviset tabanud Andrii Myronenko sai kokku 15 ja Kristen Kasemets 12 punkti. Karlis Zunda arvele kanti 10 punkti ja 11 lauapalli.

Tartu peatreeneri Gundars Vetra sõnul saadi oma mäng paremini jooksma. "Teadsime, et Keila mängib tõenäoliselt ilma pikkadeta ja tuleb kaitses palju vahetada. Aga õnneks said mehed üks-ühe kaitses kenasti hakkama ja hoidsime nad 61 punkti peal. Saime oma rünnakut ka pisut kiiremaks ja lihtsamaid korve. Nüüd saame poolfinaali Pärnu vastu mängida kodus oma fännide ees ja meestele annab see kindlasti lisaenergiat," sõnas Vetra mängujärgselt.

Karikavõistluste poolfinaalis läheb Tartu Ülikool kokku Pärnu Sadamaga. Viimane sai veerandfinaalis ülinapilt jagu TalTech/Optibetist 75:74 (22:24, 19:16, 12:19, 22:15). Pärnakate kangelaseks osutus Troy Barnies, kes tabas võidukorvi kaheksa sekundit enne lõpusireeni.

Võitjate parimana tõi Isaiah Hart 20 punkti ja andis viis tulemuslikku söötu. Võidukorvi visanud Barnies panustas 18 punkti ja kaheksa lauapalliga ning Robert Valge lisas 15 silma. TalTechi poolelt viskas Kasper Suurorg üleplatsimehena 22 punkti.

Teises poolfinaalis selgitavad finalisti Kalev/Cramo ning Viimsi KK.