Bigbank peab tippude heitluses hakkama saama mitme põhimeheta

Mõlemad meeskonnad tulevad kolmapäevasele mängule kaotuse pealt. Selver/TalTech jäi viimati 1:3 alla Võru Barrusele ja Bigbank 0:3 Jekabpilsi Lušile.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg peab jätkuvalt hakkama saama mitme põhimeheta. "See on olukorda muutnud, praegu on kõigest natuke puudu ja kui igalt poolt logiseb, siis muutub mängupilt ka kehvaks. Loodan, et läheme homme (kolmapäeval - toim) Selveri vastu võitlema. Logisesime juba Pärnu vastu, aga Jekabpils oli veel ise väga enesekindel ka ja sealt ka tulemus," ütles Rikberg.

"Tabeliseisule ma hetkel väga ei mõtle, suurem ülesanne on saada oma mäng kuidagi jälle jooksma ja teine sama suur ülesanne on saada kasvõi Eesti meistrivõistlusteks vigastustega hädas olijad tagasi. Samas on praegu võimalus end näidata neil, kes tavaliselt vähem platsile pääsevad," lisas Bigbanki juhendaja.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal loodab eelkõige rünnaku poolt parandada. "Viimases mängus Võruga olime ise kuidagi rasked ja emotsioonitud, vaimujõudu ei piisanud, et end sellest läbi suruda. Ja vastane oli hea ka. Oma rünnak oli kõvasti alla keskmise ja Tartu vastu tulebki eelkõige keskenduda oma asjadele ja rünnak kindlasti paremaks saada.

Bigbank on üsna räsitud ja nende mängus võib kindlasti teatud määral kaootilisust esineda. Vaatame üle, kuidas nad teise sidemängijaga tegutsevad, seal teatud muudatusi on, kui varem oli nurkadel rohkem koormust, siis nüüd on diagonaaliga klapp väga hea," sõnas Toobal.

Lisaks kohtuvad kolmapäeval Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja Jekabpilsi Luši.

Liigatabelis on Selver/TalTech 52 punktiga esimene, Tartu Bigbank 39 punktiga teine ja Võru Barrus Võrkpalliklubi 36 punktiga kolmas. Pärnu Võrkpalliklubi hoiab 29 punktiga neljandat positsiooni.

Balti liiga põhiturniiri lõpuni jääb pidada vaid seitse kohtumist, viimased mängud peetakse 17. ja 18. veebruaril. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniir toimub TalTechi spordihoones 1. ja 2. märtsil.