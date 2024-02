Tänavune Super Bowl purustas vaatajarekordi

Uuringufirma Nielseni andmetel vaatas Kansas City Chiefsi ja San Francisco 49ersi vahelist kohtumist CBS-i teleülekande või erinevate voogedastusplatvormide vahendusel keskmiselt 123,4 miljonit inimest. Nielsen lisas ka, et mängu jälgis vähemalt korraks 202,4 miljonit huvilist.

Senine rekord kuulus eelmise aasta Super Bowlile, mis tõi ekraanide ette 115,1 miljonit inimest.

Kansas City Chiefs alistas lisaajale läinud thrilleris San Francisco 49ersi 25:22. Mängu poolajal tegi etteaste Usher ning Super Bowli ülikallite reklaamide hulka sattus ka üks null-eelarvega klipp.

