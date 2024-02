Flora ääreründaja siirdus Austria kõrgliigasse

23-aastane Lillemäe alustas mängijateed Suure-Jaani Unitedis ning liitus 2017. aastal FC Floraga. Rohesärkide koosseisus tuli ta kuuel viimasel hooajal Eesti naiste meistriks.

"Tunnen, et on õige aeg uuteks väljakutseteks ja olen põnevil, sest mul on võimalus hooaja lõpuni Innsbrucki naiskonnaga liituda. Loodan, et võistkonda sisse elamine on sujuv ja suudan neid võimalikult palju aidata, samal ajal oma individuaalset mängu arendades," ütles Lillemäe.

"Mari Liisi liikumine Austriasse on tema arengu mõttes igati positiivne asjade käik. Juba eelmisel aastal oli laual potentsiaalne liikumine välismaale, seega hea meel, et Mari Liis saab võimaluse end uuesti väliskeskkonnas proovile panna," kommenteeris FC Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

FC Wacker paikneb sügisringi järel liigatabelis kümnendal ehk viimasel kohal. Klubi eesmärgiks on kõrgliigast välja langemist vältida. "Hooaja esimene pool oli klubi jaoks keeruline, aga talvel toimusid positiivsed muudatused. Nüüd tahetaksegi uue hooga hooaja teisest poolest maksimum võtta," sõnas Lillemäe.

Liigahooaeg jätkub 16. märtsil, kui FC Wacker kohtub võõrsil SPG SCR Altach/FFC Vorderlandiga.

Eelmisel aastal osales Lillemäe Eesti naiste meistriliigas 25 kohtumises ja lõi 20 väravat, aasta varem kogunes tema nimele 21 mängu ja 25 väravat. Eesti koondises on Lillemäe osalenud 48 ametlikus mängus ja löönud kaks väravat.