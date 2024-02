Premium liiga hooaja eel alustas õpinguid uus lend videokohtunikke

Jaanuaris alanud koolituse tulemusena saab Eestis videokohtunikuna mängude teenindamiseks väljaõppe seitse kohtunikku: Reelika Turi, Voiteh Karnatsevitš, Paul Kask, Johann Kuldmäe, Jürgen Lorenz ja Karl Kena. Nendega koos läbib koolituse ka Martti Pukk, kes sai mullu väljaõppe teenindamaks videokohtuniku toega mänge väljakukohtunikuna. Koolitus sai avapaugu jaanuaris ning kestab kokku kolm kuud. Väljaõppe jooksul viiakse läbi loenguid ning osalejad lahendavad teoreetilisi ja praktilisi ülesandeid, vahendab jalgpall.ee.

Lisaks saavad tulevased videokohtunikud end proovile panna eriilmelistes mängudes: jaanuari lõpus toimus EJL-i hallis simuleeritud veasituatsioonidega näidiskohtumine, veebruari lõpus pannakse end ühe poolaja jooksul proovile noorte Balti liiga kohtumistes ning märtsikuus tuleb otsuseid langetada eelnevalt lindistatud mängu põhjal. Väljaõppe lõpus ootab kõiki õigusemõistjaid ees ka reaalne täispikkuses kohtumine, mille edukas teenindamine on eelduseks litsentsi väljastamisel.

Videokohtunike koolitus leiab aset tihedas koostöös FIFA-ga. Eestis koolitavad õigusemõistjaid rahvusvaheline tippkohtunik Kristo Tohver, EJL-i kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik ning EJL-i kohtunike koolitusjuht Ain Alev.

EJL-i kohtunike osakonna juhataja ning üks tulevaste videokohtunike koolitajatest Hannes Kaasik ütles, et väljaõppe esimene pool on olnud edukas. "Praeguseks oleme jõudnud VAR-ruumist edasi jalgpalliplatsile ning järgmiste tegevustega liigume reaalsete mängudeni. Videokohtuniku väljaõpe on eeldus konkureerimaks Premium liiga väljakukohtunikuks, rääkimata rahvusvahelisest karjäärist, ning hea meel on tõdeda, et kõrgete sihtidega kohtunike arv on meil jätkuvalt suur," lisas Kaasik.

Koolituse läbimise järel hakkavad uued videokohtunikud koos töötama mullu väljaõppe saanud õigusemõistjatega, kelle sekka kuulub 12 video- ja 12 abivideokohtunikku.

2023. aastast alates määrab EJL igale Premium liiga mängule videokohtuniku ja abivideokohtuniku. Möödunud aasta Premium liiga hooaeg, kus mänge teenindasid esimest korda ka videokohtunikud, oli läbi aegade kõrgeima korrektsete punaste kaartide ja penaltite määramise protsendiga hooaeg. Kuigi kollaseid kaarte videokohtunikud ei kontrolli, kasvas VAR-i debüüthooajal ka nende määramise korrektsuse protsent aegade kõrgeimale tasemele.