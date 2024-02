Ravimatult haige Eriksson saab märtsis võimaluse Liverpooli juhendada

76-aastane Eriksson avaldas jaanuari alguses, et tal on diagnoositud ravimatu vähk. "Mul on parimal juhul jäänud elada aasta, halvimal juhul pisut vähem. Seda ei tea keegi kindlalt. Targem on selle peale üldse mitte mõelda," sõnas Eriksson Rootsi raadiojaamale P1.

Teiste seas näiteks Benficat, AS Romat, Laziot, Manchester Cityt ning aastatel 2001-06 Inglismaa koondist juhendanud Eriksson lisas hiljem, et on oma isaga olnud kauaaegne Liverpooli fänn ning alati soovinud võistkonda juhendada.

Teisipäeval teatas Liverpool, et täidab rootslase soovi, kui kutsub ta 23. märtsil Anfieldi staadionil toimuvale Liverpooli ja Amsterdami Ajaxi klubi legendide vahelisele heategevusmängule. "Eriksson istub treeneritepingile Liverpooli suurkujude nagu Ian Rushi, John Barnesi ja John Aldridge'iga," andis Inglismaa klubi teada.

Esimeste mängijatena on märtsikuiseks matšiks üles antud Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Gregory Vignal, Djibril Cisse ja Ryan Babel.