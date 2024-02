Grabe alistas piljardi meistriliiga teise etapi finaalis Mägi

30 osaleja konkurentsis võitis Grabe kõik viis kohtumist. Kui esimesed kolm vastast alistas Grabe tulemustega 7:0 või 7:1, siis poolfinaalis sai Grabe napi 9:8 võidu Stanislav Saiovi üle.

Finaalis läks Mägi küll 4:1 juhtima, kuid lõpuks pani Grabe oma paremuse maksma ja võttis võidu tulemusega 9:7. 9-palli formaadis peetud etapil saavutasid kolmanda koha 2022. aasta juunioride maailmameister Karl Gnadeberg ning Stanislav Saiov. Järgmine etapp peetakse Tallinnas 9. märtsil.

Pühapäeval peetud Predator piljardi esiliiga etapil, kus osales 54 sportlast, võttis esikoha Mattias Marvet, kes alistas finaalis tulemusega 6:4 Georg Grossthali.

Kolmanda koha saavutasid Henri Tuulik ja Sander Tamm.

Naisteliiga II etapi võitis Anna Grintšuk, kes oli finaalis napilt tulemusega 7:6 parem Aleksandra Sinilnikovast. Samad mängijad olid finaalis ka liiga esimesel etapil, kus Sinilnikova pidi samuti Grintšuki paremust tunnistama. Kolmanda koha saavutasid Anastasia Losseva ja Andra King.

Pühapäeval peetakse Tallinnas Kuulsaal Piljardiklubis noorteliiga ja rahvaliiga etapid. Noorteliigasse on oodatud osalema kõik kuni 16-aastased piljardisõbrad. Osalemine on noorteliigas tasuta. Samal ajal peetavale rahvaliiga etapile on oodatud kõik alustavad piljardisõbrad, kellel vanust rohkem kui 16 aastat ning kes soovivad piljardivõistlustega esmast tutvust teha.