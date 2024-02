Floraga liitus Rootsis jalgpalliharidust omandanud noor poolkaitsja

FC Flora jalgpallimeeskonnaga liitus 18-aastane keskpoolkaitsja Oliver Nikola Cekredzi, kes on sündinud Stockholmis eestlannast ema ja makedoonlasest isa perre ning esindanud Eesti U-19, U-17 ja U-15 noortekoondisi. Varem kandis Cekredzi pikalt Stockholmi Hammarby IF-i ning viimasel kahel aastal IF Brommapojkarna mängusärki.

Cekredzi kuulub FC Flora koosseisu teisipäeval kell 20:30 EJL Lilleküla jalgpallihallis peetavaks hooajaeelseks kontrollmänguks Paide Linnameeskonna vastu.

"Oliver Nikola Cekredzi on tulnud heast keskkonnast, kasvades esialgu Hammarby noortemeeskondades ja seejärel Brommapojkarnas. Tegemist on kvaliteetse mängijaga, kes saanud hea jalgpallihariduse. Kuna mängija tuleb teisest jalgpalli kultuuriruumist, siis ta toob meile juurde teistsugust energiat ja loovust," kommenteeris FC Flora peatreener Norbert Hurt.

"Esimesed nädalad FC Flora meeskonnas möödusid suurepäraselt! Mulle väga meelib, kuidas mängijad omavahel suhtlevad ning motiveerivad vastastikku üksteist olla parimad. Samuti meeldivad mulle väga meeskonna treenerid ja abipersonal," kirjeldas Cekredzi esmamuljeid uuest koduklubist. "Mind on meeskonda väga hästi vastu võetud ning näidatud ja selgitatud millist käitumist oodatakse mängijatelt nii väljakul kui sellest väljaspool."

Cekredzi on ründav keskpoolkaitsja, kes läbi oma mängijatee tegutsenud "kaheksa" peal. "Loen oma tugevusteks head paremat jalga, söödumängu, suutlikkust palli üles viia ning samuti kasutada efektiivselt keskväljal olevat vähest vaba ruumi. Esimesed mängud näitavad, kuidas Premium liiga tasemega kohanen ning milliseid omadusi ja oskusi tuleb kõige enam arendada," ütles ta.

Oliver Cekredzi ema on eestlanna, kes kolis 18-aastasena Rootsi elama ning kohtus seal oma tulevase makedoonlasest abikaasaga, kes oli samuti 18-aastasena koos perekonnaga Põhja-Makedooniast Rootsi elama asunud. "Nad kohtusid Rootsis, elasid esmalt Nässjös ning kolisid hiljem Stockholmi, kus ka meie vendadega sündisime. Kuna minu ema oli Rootsi tulnud üksinda, aga isa koos perekonnaga, siis õppis ema ära makedoonia keele ja ühtlasi kujunes sellest meie kodune keel. Eesti keeles tean mõningaid sõnu ja saan pikemat jutuajamist kuulates aru sellest, mida räägitakse. Eestis mängides avaneb mul hea võimalus eesti keel ära õppida," kirjeldas klubi uus täiendus oma päritolu ja perekondlikku tausta.

Oliver on kolmest vennast keskmine – vanem vend tegeleb autode müügiga ning noorem on samuti jalgpallur. Küsimusele, kas noorem vend mängib paremini kui tema, vastas keskväljamees muigavalt: "No vaatame! Hetkel mitte, aga võib-olla mõne aasta pärast!"

Jalgpallliga alustas Cekredzi Stockholmi Hammary IF-i noortesüsteemis ning pallis seal kuni 16-aastaseks saamiseni. Seejärel liitus ta IF Brommapojkarnaga, kus esindas kahe viimase hooaja vältel klubi U-17 ja U-19 noortemeeskondi. Cekredzi tunnistab, et profilepingut ta Brommapojkarnaga ei sõlminud, ent karjääri jätkamiseks pakuti huvitavaid võimalusi nii Rootsi kui välismaa klubide poolt. Valik langes FC Flora kasuks ning tänaseks on elukutselise mängija leping 15-kordse Eesti meisterklubiga taskus. "Mulle avaldas mõju FC Flora mõtteviis ning see, kuidas nad noori mängijad arendavad. Leidsin, et FC Flora on minu jaoks parim valik ing otsustasin Brommapojkarnast lahkuda," selgitas ta.

Cekredzi võiks rahvusvahelisel tasandil esindada nii Eesti, Rootsi kui Makedoonia koondisi, noortekoondiste tasemel tegi ta valiku Eesti kasuks. Tänaseks on tema nimel kokku 17 mängu sinisärkide U-19 (7/2), U-17 (7/0) ja U-15 (3/0) noorterivistuste ridades. "Eesti Jalgpalli Liit tegi mulle esimesena ettepaneku noortekoondisesse mängima tulla ja ma võtsin selle rõõmuga vastu. Mulle väga meeldib Eesti eest mängida, see on suur au! Jaanuaris sain kutse ka Eesti meeste koondisesse, kuid paraku ei saanud minna. Järgmise kutse korral haaran sellest kindlasti kinni," lubas keskväljamees.

FC Flora värske täiendus ootab Premium liiga hooaja algust põksuva südamega. "Soovin mängida ja aidata meeskonda nii palju kui võimalik. Suuremad eesmärgid on võita superkarikas, meistritiitel ning jõuda eurosarjades nii kaugele kui suudame. Meil on palju noori mängijad, kes väljakul ajapikku kohanevad ja õpivad, meeskonnas valitseb suurepärane õhkkond," oli Cekridzi lootusrikas. "Hooaeg tuleb pikk ja huvitav. Ma usun, et suudame saavutada häid tulemusi ja kutsun kõiki klubi poolehoidjaid meile kaasa elama."