Kriisa vigastas West Virginia kaotusega lõppenud mängus õlga

Kolm viimast mängu kaotanud West Virginia tegi esmaspäeval 19 pallikaotust, mis viisid 26 TCU punktini. 35 minutit väljakul veetnud ja oma Arizona-päevilt tekkinud rivaliteedi tõttu 5500 Texase ülikooli fänni vilet kuulda saanud Kriisa arvele jäi kuus pallikaotust, 13 punkti (visked väljakult 5/9) neli resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget.

Kaks minutit enne mängu lõppu vigastas Kriisa õlga, kui läks võitlema lahtiste palli pärast ning aidati väljakult minema. Samas olukorras vigastas hüppeliigest ka tema tiimikaaslane Noah Farrakhan.

"Noahi vigastus ei ole nii tõsine, kui esmapilgul paistis, aga Kerr on kogu oma karjääri jooksul õlavigastustega võidelnud. Mis iganes juhtus, on see murettekitav," rääkis mängu järel WVU peatreeneri kohuseid täitev Josh Eilert.

Kriisa koduülikool on sel hooajal võitnud kaheksa ja kaotanud 16 mängu, Big 12 konverentsi arvestuses on neil kirjas kolm võitu ja kaheksa kaotust.