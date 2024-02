Levadia noored alistasid Šahtari eakaaslased ja võitsid maineka turniiri

Lisaks Levadiale oli Eesti võistkondadest U-14 vanuseklassi turniiril osalemas ka FC Flora noored, kes paraku jäid oma alagrupis viimaseks. Rahvusvaheliselt osalesid lisaks Läti ja Leedu meeskondadele veel FC Tbilisi Saburtalo Gruusiast, Donetski Šahtar Ukrainast ning Torino Juventus Itaaliast.

Levadiaga kuulusid ühte alagruppi veel Läti võistkonnad SFCA Carnikava ja Marupes NSS / SK Babite ning Leedu noored FA Benfica-Ateitis ja Kaunase Žalgirise jalgpalliakadeemiast. Levadia noored alistasid kõik alagrupikaaslased nii, et endale ei lubatud lüüa ühtegi väravat. Ise löödi alagrupis vastastele 14 väravat, sellega võeti neljast mängust neli võitu ja kindel alagrupi võit.

FCI Levadia U-14 võistkonda juhendas Levadia akadeemia metoodikajuht Alex Piache, kellel oli mängijatele turniiri eel kindel sõnum. "Meie missioon oli algusest peale selge - aru saada faktoritest, mis teevad mentaliteedist võitjamentaliteedi, et mängijatel oleks julgust minna tugevate vastaste vastu. Lisaks oli tähtis mõtteviis, mida jalgpall meile kõigile tähendab ja miks nad seda mängivad. Tähtis oli ka sõnum, et kust me tuleme, keda me esindame (klubi, oma nimi ja riik). Kui kõik need olid mängijatele selged, siis see aitas meid väljakul ja ma olen väga uhke oma mängijatele üle!" rääkis Piache Levadia pressiteate vahendusel.

Alagrupi võiduga kindlustati koht poolfinaalis, kus läksid omavahel vastamisi kõikide alagruppide võitjad. Levadia U-14 mängumehed sattusid kokku Gruusia klubi FC Tbilisi Saburtalo eakaaslastega, kes võitsid alagrupis samuti kõik mängud nii, et endale väravat ei lubatud lüüa. Mäng lõppes 1:1 viigiga ning penaltiseerias tõmbas pikema kõrre FCI Levadia. Teises poolfinaalis olid vastamisi Läti klubi Metta ja Ukraina klubi Šahtari noored. Ukrainlased olid poolfinaalis lätlastest 4:1 üle.

Finaalis Šahtariga vastamisi läinud Levadia noored olid Piache'i sõnul väga motiveeritud ning vastast ei kardetud. Finaali mindi enesekindlalt ja näidati sisu, Levadia puurilukk tegi mitu vägevat tõrjet, oma võimalus realiseeriti ära Levadia noored alistasid maineka vastase 1:0.

"Mängijad on väga õnnelikud selle suure saavutuse üle: ma usun, et see on nende senise noore karjääri parim saavutus ja kõige erilisem jalgpalliline moment! Me ootame sellele saavutusele ja erilistele momentidele tulevikus lisa," sõnas Alex Piache.

"Vastased olid väga tugevad. Kahtluseta olid Šahtari noored kõige raskemad rivaalid, kellega me mängisime. Minu sõnum mängijatele oli lihtne - tehke seda, mida ma neilt palliplatsilt soovin ja ootan. Kõige tähtsam oli nautida mängu ja neid momente, mis seal tekkisid," lisas treener lõpetuseks.