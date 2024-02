Eesti rekord viis Zirgi Pariisi olümpiale ja MM-il poolfinaali: olen sõnatu

Zirk võitis viienda eelujumise ajaga 1.55,58; eelujumiste paremuselt teine mees, uus-meremaalane Lewis Clareburt, kaotas eestlasele enam kui poole sekundiga.

Teisipäevane tulemus tähistab ka uut Eesti rekordit, Zirk püstitas varasema tippmargi 1.55,62 tunamullu suvel Budapesti MM-il. Ühtlasi täitis Zirk Pariisi olümpia A-normi, milleks on 1.55,78.

Poolfinaalid toimuvad 200 meetri liblikujumises teisipäeva õhtul, neist esimene on Eesti aja järgi kavas kell 19.33.

"Ma olen üsna sõnatu," lausus Zirk pärast eelujumist. "Ujumise ajal ma ei oleks eeldanud, et ma nii kiiresti liigun, see aeg oli tõesti üllatav. Nüüd on oluline alustada taastumisprotsessidega, sest 200 m liblikat ei ole meelakkumine ning õhtul tuleb olla veelgi teravam," lisas eestlane.